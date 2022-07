Öğrenci Kulüpleri

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerin ders dışı kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri ve kendilerini sosyal alanlarda da geliştirebilmeleri için her yıl 1.000’in üzerinde etkinliğe en sahipliği yapan 53 öğrenci kulübünü bünyesinde bulunduruyor.

3D Yazıcı ve İnovasyon Kulübü, Antropoloji Kulübü, Atatürkçü Düşünce Kulübü, Bilgisayar Mühendisliği Kulübü, Bilim Kulübü, Bilim Kurgu Kulübü, Bilişim Kulübü, Biyoteknoloji Kulübü, Çevre Ve Ekoloji Kulübü, Dans Kulübü, Dilek Gönüllüleri Kulübü, Diş Hekimliği Kulübü, Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Kulübü (YÜDAK), Dünya Müzikleri Kulübü, E-Spor Kulübü, Edebiyat Topluluğu, Eğitim Araştırmaları Kulübü (YUEREC), Endüstri ve Sistem Mühendisliği Kulübü (YUSES), Felsefe Kulübü, Finans Kulübü, Folklor Kulübü (YUFOLK), Fotoğrafçılık Kulübü (YUFOK), Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulübü, Hukuk Kulübü, İnşaat Mühendisliği Kulübü (YUCONES), Internatıonal Students Socıety (YISS-ESN), İşletme Kulübü (YUMAC), Liderlik ve Girişimcilik Kulübü, Lojistik Kulübü, Makine Mühendisliği Kulübü (YUSOME), Mimarlık Kulübü, Model Birleşmiş Milletler Kulübü, Münazara Kulübü, Müzik Kulübü, Otomotiv Kulübü, Psikoloji Kulübü, Radyo Yeditepe, Sağlık Kulübü (SANİTAS), Sanat Kulübü (Artractıve), Sinema Kulübü, Sosyal Destek ve Dayanışma Kulübü, Sosyoloji Topluluğu, Spor Kulübü, Tarih Topluluğu, The Instıtute Of Electrıcal And Electronıcs Engıneers (IEEE), Tıp Kulübü, Tiyatro Kulübü, Uluslararası İlişkiler Kulübü, Uluslararası Staj Kulübü (IAESTE), Uluslararası Ticaret Kulübü, Women In Busıness Kulübü (YWIB), YUNITY.