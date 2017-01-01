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NEDEN Yeditepe
13 Fakülte, 2 Yüksekokul, 67 Lisans programı ve 1 Meslek Yüksekokulu’nda 4 Ön Lisans programıyla akademik faaliyetlerini sürdüren Yeditepe Üniversitesi, sahip olduğu çift anadal, yan dal olanakları ve 400+ Erasmus & Exchange anlaşmasıyla öğrencilerini gelişen dünyanın gerekliliklerine uygun bir eğitim ile buluşturuyor.

Üniversite, sanayi ve topluma donuk bilimsel katkılarını arttırarak, eğitim kalitesini yükseltmek, toplum için bilim üretmek, çalışmalarını toplumun diğer kesimlerine yayarak projelerini topluma katkı sağlayacak şekilde geliştirmektedir.

Yeditepe Üniversitesi sahip olduğu akademik programların yanı sıra bünyesinde bulundurduğu her sene 1000’in üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapan 53 öğrenci kulübü ve vakıf üniversiteleri arasında en çok spor müsabakasına katılan 38 branşta faaliyet gösteren spor takımıyla öğrencilerin kendilerini sosyal alanlarda da geliştirmelerini sağlıyor.

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  • Zengin Akademik Program İçerikleri

    Üniversitemiz sahip olduğu 67 lisans ve 4 ön lisans programı ile teknoloji, sosyal bilimler, sağlık, hukuk gibi birçok alanda öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

  • Akreditasyonlar ve Akademik İşbirlikleri

    Üniversitemiz gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası akreditasyonlar ve akademik işbirliği anlaşmalarıyla öğrenci ve öğretim üyelerine uluslararası projelerde yer alma imkanı sunuyor.

  • Erasmus ve Exchange Anlaşmaları

    Üniversitemiz, dünya çapında 42 ülkeden 276 üniversite ile sahip olduğumuz toplam 400+ Erasmus & Exchange Anlaşması ile uluslararası eğitim fırsatları sunuyor.

  • 8 Yabancı Dil Öğrenme Olanağı

    İngilizce eğitim veren Üniversitemiz, dileyen öğrencilere Almanca, Fransızca, Çince, Rusça, İspanyolca, İngilizce, Korece, Türkçe (yabancı öğrenciler için) olmak üzere 8 yabancı dil öğrenme imkanı sunuyor.

  • Disiplinlerarası Eğitim

    Okuduğun lisans programına ek olarak seçeceğin farklı bir lisans programıyla çift anadal yaparak iki lisans diplomasına sahip olabilir veya yan dal programlarına katılarak ilgi duyduğu alanda kendini geliştirebilirsin.

  • Şehrin Kalbinde Yeşil Kampüs

    Türkiye’nin ve dünyanın önemli kültür ve ekonomi merkezlerinden biri olan İstanbul’da yer alan kampüsümüz, geleceğinize yön vereceğiniz üniversite hayatınız için sizleri bekliyor.

Burs İmkanları
Burs İmkanları Türkiye’nin en fazla burs veren vakıf üniversitesi olarak başarının her zaman ödüllendirilmesi gerektiğini savunuyoruz. %100, %50 ve %25 burs kontenjanları bulunan üniversitemizde bu burslara ek olarak Yurt Bursu, Yemek Bursu, Sporcu Bursu, Başarı Bursu, Yüksek Lisans Burs imkanımız vardır.


Burs Olanakları Ücretler
Yurt ve Servis Olanakları

Yeditepe Üniversitesi, 26 Ağustos Yerleşimi içinde bulundurduğu 3.270 yatak kapasiteli kız ve öğrenci yurtları ile öğrencilere merkezi konumda yer alan kampüsünde yaşam olanağı sunuyor.

1 ve 2 kişilik odalardan oluşan yurtlarımızda banyo-tuvalet, mini buzdolabı, özel çalışma masası, sandalye, cam raflı kütüphane, aynalı gardırop ve yanmaz malzemeden yapılan diğer donanımlar yer alıyor.

İstanbul’da yaşan öğrenciler için ise Yeditepe Üniversitesi geniş çaplı bir servis hizmeti sunmaktadır. İstanbul’un bütün ilçelerinden (Çatalca, Silivri, Şile ve Sultanbeyli hariç) ücretli servis olanağının yanı sıra öğrencilerin kampüse ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hafta içi her gün Kozyatağı Metro İstasyonu-Yeditepe Üniversitesi arasında, Cuma ve Cumartesi günleri ise Kadıköy-Taksim-Yeditepe üniversitesi arasında ücretsiz servis hizmeti sunuluyor.

Erasmus ve Exchange Anlaşmalarıyla Uluslararası Eğitim İmkanı

Yeditepe Üniversitesi; 6 kıtada 42 ülkeden dünyanın önde gelen üniversiteleriyle imzaladığı işbirliği anlaşmalarıyla öğrencilerine farklı kültürleri tanıma, dünyadaki yenilikleri yerinde gözleme ve kültürlerarası paylaşımlar yaparak uluslararası bir eğitim olanağı sunuyor. geniş uluslararası işbirliği ağımız sayesinde tüm fakülte ve bölümlerden öğrencilerimiz yurtdışında eğitim alabiliyor ve staj yapabiliyor. Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın “Asya’nın En İyi Üniversiteleri” listesinde yer alan Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine 400+ Erasmus & Exchange anlaşmasıyla yurt dışında eğitim görme fırsatı sunuyor.

Öğrenci Merkezi

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Merkezi öğrencilerin bireysel ve akademik gelişimini güçlendirmeyi, üniversite deneyimini kişisel, sosyal ve entelektüel yönden zenginleştirmeyi, öğrencilerimize aidiyet ve kurumdaşlık duygusu kazandırmayı hedefliyor.

Merkez yeni gelen öğrenci danışmanlığı, psikolojik danışma ve rehberlik, sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı, kulüpler ve öğrenci etkinlikleri, kültür-sanat, kariyer gelişim ve spor yönetimi gibi hizmetlerle öğrencilerin her yönden gelişmesine olanak sağlıyor.

Öğrenci Kulüpleri

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerin ders dışı kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri ve kendilerini sosyal alanlarda da geliştirebilmeleri için her yıl 1.000’in üzerinde etkinliğe en sahipliği yapan 53 öğrenci kulübünü bünyesinde bulunduruyor.

3D Yazıcı ve İnovasyon Kulübü, Antropoloji Kulübü, Atatürkçü Düşünce Kulübü, Bilgisayar Mühendisliği Kulübü, Bilim Kulübü, Bilim Kurgu Kulübü, Bilişim Kulübü, Biyoteknoloji Kulübü, Çevre Ve Ekoloji Kulübü, Dans Kulübü, Dilek Gönüllüleri Kulübü, Diş Hekimliği Kulübü, Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Kulübü (YÜDAK), Dünya Müzikleri Kulübü, E-Spor Kulübü, Edebiyat Topluluğu, Eğitim Araştırmaları Kulübü (YUEREC), Endüstri ve Sistem Mühendisliği Kulübü (YUSES), Felsefe Kulübü, Finans Kulübü, Folklor Kulübü (YUFOLK), Fotoğrafçılık Kulübü (YUFOK), Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulübü, Hukuk Kulübü, İnşaat Mühendisliği Kulübü (YUCONES), Internatıonal Students Socıety (YISS-ESN), İşletme Kulübü (YUMAC), Liderlik ve Girişimcilik Kulübü, Lojistik Kulübü, Makine Mühendisliği Kulübü (YUSOME), Mimarlık Kulübü, Model Birleşmiş Milletler Kulübü, Münazara Kulübü, Müzik Kulübü, Otomotiv Kulübü, Psikoloji Kulübü, Radyo Yeditepe, Sağlık Kulübü (SANİTAS), Sanat Kulübü (Artractıve), Sinema Kulübü, Sosyal Destek ve Dayanışma Kulübü, Sosyoloji Topluluğu, Spor Kulübü, Tarih Topluluğu, The Instıtute Of Electrıcal And Electronıcs Engıneers (IEEE), Tıp Kulübü, Tiyatro Kulübü, Uluslararası İlişkiler Kulübü, Uluslararası Staj Kulübü (IAESTE), Uluslararası Ticaret Kulübü, Women In Busıness Kulübü (YWIB), YUNITY.

Spor Takımları

Vakıf üniversiteleri arasında en fazla müsabakaya katılan birinci üniversite olan Yeditepe Üniversitesi, akademik alandaki başarılarını 38 branşta faaliyet gösteren 55 spor takımlarıyla devam ettiriyor.

Badminton, Basketbol, Basketbol 3x3, Bilek Güreşi, Bisiklet, Crossminton, Dans, Eskrim, E-Spor, Frizbi, Futbol, Halk Oyunları, Hentbo, Judo, Kar Voleybolu, Karate, Kayak, Korfbol, Korumalı Futbol (Amerikan Futbolu), Kros, Kürek, Masa Tenisi, Okçuluk, Oryantring, Plaj Hentbolu, Plaj Voleybolu, Plaj Korfbolu, Satranç, Salon Futbolu, Salon Okçuluk, Su Topu, Snowboard, Softbol, Taekwon-Do, Tenis, Voleybol, Yelken, Yüzme

Kampüse Ulaşım

İstanbul Anadolu Yakası’nın merkezi ve kolay erişilebilir konumunda yer alan 26 Ağustos Yerleşimine Kadıköy, Üsküdar, Bostancı, Maltepe, Taksim gibi merkezlerden toplu taşıma ile kolaylıkla ulaşılabiliyor.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TANITIM FİLMİ
Sayılarla YEDİTEPE
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Bilgi Merkezi
Bilgi Merkezi Tıklayınız
Türkiyenin En Yeşil Üniversitesi
Türkiye'nin En Yeşil Vakıf Üniversitesi Tıklayınız
Güzel Sanatlar Fakültesi
26 Ağustos Yerleşimi Tıklayınız

E-Broşürler

Yeditepe Üniversitesi ile ilgili tüm bilgilere ulaşacağınız online broşürlerimize ulaşabilirsiniz.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TANITIM KİTABI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YAŞAM KILAVUZU

AKREDİTASYONLARIMIZ

Uluslararası standartlarda sunduğu eğitim anlayışı ile Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı’ndan geçen Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan Yeditepe Üniversitesi, eğitim kalitesini ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının denetimleriyle tescillemektedir. Birçok alanda akreditasyon alan ve pek çok akreditasyon sürecinden başarıyla geçerek, eğitimdeki kalitesini her geçen gün bir ileri noktaya taşıyan Yeditepe Üniversitesi, imzaladığı uluslararası işbirliği anlaşmaları ile öğrenci ve öğretim üyelerine uluslararası projelerde yer alma deneyimi sağlıyor.

2022 Akreditasyonlarımız

Young University Rankings 2021 Top 401+
Asia University Rankings 2021 Top 401+
Young-University-Rankings-2021-Top-1201+
Overall Top 600
young university rankings
world university rankings
impact rankings
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Yeditepe Whatsapp | 0538 744 87 62 - 0538 780 44 05

Proje Yönetim Ofisi (PYO)

Proje Yönetim Ofisi, üniversite tarafından desteklenen araştırma projelerinin, bilimsel faaliyetlere katılım ve akademik yayın teşvikinin süreç koordinasyonunu sağlıyor, araştırma faaliyetlerinin devamlılığına öncülük ederek Yeditepe Üniversitesi’nin uluslararası alanda üst sıralarda temsil edilmesini sağlıyor.

117 Ulusal Patent Başvurusu
376 Uluslararası Patent Başvurusu
48 Ulusal Patent Belgesi (Tescilli)
162 Uluslararası Patent Belgesi (Tescilli)

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Teknoloji Transfer Ofisi (YUTTO)

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, öğrenci ve akademisyenlere proje geliştirme – yönetim, lisanslama, şirketleşme ve girişimcilik konularında destek sağlıyor. Üniversitede yapılan Ar-Ge çalışmalarının ekonomik değere dönüşmesi amacıyla Üniversite-Sanayi İşbirlikleri oluşturmayı hedefliyor.

100+ Öğretim Elemanı Ziyareti
65+ Firma Ziyareti
49 Devam Eden Projeler
360+ Tamamlanan Projeler
490+ Patent Dosyası

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Bilgi Merkezi

2.230 m2 alanda 524 oturma kapasitesi ve 1 adet fakülte kütüphanesine sahip olan Bilgi Merkezi, öğrencilerin akademik ve diğer alanlardaki bilgi ihtiyaçları basılı ve elektronik materyallerle karşılıyor.

80 noktadan kablosuz internet bağlantısı ile desteklenen Bilgi Merkezi’nin bütün materyallerine 7/24 elektronik ortamdan ulaşılabiliyor.

157.424 adet Basılı Kitap
416.339 adet Elektronik Kitap
3.335 adet Çeşitli Konularda CD&DVD (Film ve Yayın CD’leri)
53.453 adet Dergi
8.997 adet Tez
56 adet Elektronik Veri Tabanı

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Türkiye’nin En Yeşil Vakıf Üniversitesi

Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan ve dünyanın en yeşil üniversitelerini belirleyen GreenMetric’in 2017 ve 2018 değerlendirmelerinde Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer alan Yeditepe Üniversitesi ayrıca bir ilgi gerçekleştirerek kampüs içerisinde kurduğu 1.000.000 watt kapasiteye sahip çatı üzeri güneş enerji sistemi ile kendi enerjisini üretebilen Türkiye’nin tek üniversitesidir.

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