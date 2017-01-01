Üniversite, sanayi ve topluma donuk bilimsel katkılarını arttırarak, eğitim kalitesini yükseltmek, toplum için bilim üretmek, çalışmalarını toplumun diğer kesimlerine yayarak projelerini topluma katkı sağlayacak şekilde geliştirmektedir.
Yeditepe Üniversitesi sahip olduğu akademik programların yanı sıra bünyesinde bulundurduğu her sene 1000’in üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapan 53 öğrenci kulübü ve vakıf üniversiteleri arasında en çok spor müsabakasına katılan 38 branşta faaliyet gösteren spor takımıyla öğrencilerin kendilerini sosyal alanlarda da geliştirmelerini sağlıyor.
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Yeditepe Üniversitesi, 26 Ağustos Yerleşimi içinde bulundurduğu 3.270 yatak kapasiteli kız ve öğrenci yurtları ile öğrencilere merkezi konumda yer alan kampüsünde yaşam olanağı sunuyor.
1 ve 2 kişilik odalardan oluşan yurtlarımızda banyo-tuvalet, mini buzdolabı, özel çalışma masası, sandalye, cam raflı kütüphane, aynalı gardırop ve yanmaz malzemeden yapılan diğer donanımlar yer alıyor.
İstanbul’da yaşan öğrenciler için ise Yeditepe Üniversitesi geniş çaplı bir servis hizmeti sunmaktadır. İstanbul’un bütün ilçelerinden (Çatalca, Silivri, Şile ve Sultanbeyli hariç) ücretli servis olanağının yanı sıra öğrencilerin kampüse ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hafta içi her gün Kozyatağı Metro İstasyonu-Yeditepe Üniversitesi arasında, Cuma ve Cumartesi günleri ise Kadıköy-Taksim-Yeditepe üniversitesi arasında ücretsiz servis hizmeti sunuluyor.
Yeditepe Üniversitesi; 6 kıtada 42 ülkeden dünyanın önde gelen üniversiteleriyle imzaladığı işbirliği anlaşmalarıyla öğrencilerine farklı kültürleri tanıma, dünyadaki yenilikleri yerinde gözleme ve kültürlerarası paylaşımlar yaparak uluslararası bir eğitim olanağı sunuyor. geniş uluslararası işbirliği ağımız sayesinde tüm fakülte ve bölümlerden öğrencilerimiz yurtdışında eğitim alabiliyor ve staj yapabiliyor. Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın “Asya’nın En İyi Üniversiteleri” listesinde yer alan Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine 400+ Erasmus & Exchange anlaşmasıyla yurt dışında eğitim görme fırsatı sunuyor.
Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Merkezi öğrencilerin bireysel ve akademik gelişimini güçlendirmeyi, üniversite deneyimini kişisel, sosyal ve entelektüel yönden zenginleştirmeyi, öğrencilerimize aidiyet ve kurumdaşlık duygusu kazandırmayı hedefliyor.
Merkez yeni gelen öğrenci danışmanlığı, psikolojik danışma ve rehberlik, sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı, kulüpler ve öğrenci etkinlikleri, kültür-sanat, kariyer gelişim ve spor yönetimi gibi hizmetlerle öğrencilerin her yönden gelişmesine olanak sağlıyor.
Yeditepe Üniversitesi öğrencilerin ders dışı kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri ve kendilerini sosyal alanlarda da geliştirebilmeleri için her yıl 1.000’in üzerinde etkinliğe en sahipliği yapan 53 öğrenci kulübünü bünyesinde bulunduruyor.
3D Yazıcı ve İnovasyon Kulübü, Antropoloji Kulübü, Atatürkçü Düşünce Kulübü, Bilgisayar Mühendisliği Kulübü, Bilim Kulübü, Bilim Kurgu Kulübü, Bilişim Kulübü, Biyoteknoloji Kulübü, Çevre Ve Ekoloji Kulübü, Dans Kulübü, Dilek Gönüllüleri Kulübü, Diş Hekimliği Kulübü, Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Kulübü (YÜDAK), Dünya Müzikleri Kulübü, E-Spor Kulübü, Edebiyat Topluluğu, Eğitim Araştırmaları Kulübü (YUEREC), Endüstri ve Sistem Mühendisliği Kulübü (YUSES), Felsefe Kulübü, Finans Kulübü, Folklor Kulübü (YUFOLK), Fotoğrafçılık Kulübü (YUFOK), Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulübü, Hukuk Kulübü, İnşaat Mühendisliği Kulübü (YUCONES), Internatıonal Students Socıety (YISS-ESN), İşletme Kulübü (YUMAC), Liderlik ve Girişimcilik Kulübü, Lojistik Kulübü, Makine Mühendisliği Kulübü (YUSOME), Mimarlık Kulübü, Model Birleşmiş Milletler Kulübü, Münazara Kulübü, Müzik Kulübü, Otomotiv Kulübü, Psikoloji Kulübü, Radyo Yeditepe, Sağlık Kulübü (SANİTAS), Sanat Kulübü (Artractıve), Sinema Kulübü, Sosyal Destek ve Dayanışma Kulübü, Sosyoloji Topluluğu, Spor Kulübü, Tarih Topluluğu, The Instıtute Of Electrıcal And Electronıcs Engıneers (IEEE), Tıp Kulübü, Tiyatro Kulübü, Uluslararası İlişkiler Kulübü, Uluslararası Staj Kulübü (IAESTE), Uluslararası Ticaret Kulübü, Women In Busıness Kulübü (YWIB), YUNITY.
Vakıf üniversiteleri arasında en fazla müsabakaya katılan birinci üniversite olan Yeditepe Üniversitesi, akademik alandaki başarılarını 38 branşta faaliyet gösteren 55 spor takımlarıyla devam ettiriyor.
Badminton, Basketbol, Basketbol 3x3, Bilek Güreşi, Bisiklet, Crossminton, Dans, Eskrim, E-Spor, Frizbi, Futbol, Halk Oyunları, Hentbo, Judo, Kar Voleybolu, Karate, Kayak, Korfbol, Korumalı Futbol (Amerikan Futbolu), Kros, Kürek, Masa Tenisi, Okçuluk, Oryantring, Plaj Hentbolu, Plaj Voleybolu, Plaj Korfbolu, Satranç, Salon Futbolu, Salon Okçuluk, Su Topu, Snowboard, Softbol, Taekwon-Do, Tenis, Voleybol, Yelken, Yüzme
İstanbul Anadolu Yakası’nın merkezi ve kolay erişilebilir konumunda yer alan 26 Ağustos Yerleşimine Kadıköy, Üsküdar, Bostancı, Maltepe, Taksim gibi merkezlerden toplu taşıma ile kolaylıkla ulaşılabiliyor.
Yeditepe Üniversitesi ile ilgili tüm bilgilere ulaşacağınız online broşürlerimize ulaşabilirsiniz.YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TANITIM KİTABI
Uluslararası standartlarda sunduğu eğitim anlayışı ile Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı’ndan geçen Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan Yeditepe Üniversitesi, eğitim kalitesini ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının denetimleriyle tescillemektedir. Birçok alanda akreditasyon alan ve pek çok akreditasyon sürecinden başarıyla geçerek, eğitimdeki kalitesini her geçen gün bir ileri noktaya taşıyan Yeditepe Üniversitesi, imzaladığı uluslararası işbirliği anlaşmaları ile öğrenci ve öğretim üyelerine uluslararası projelerde yer alma deneyimi sağlıyor.