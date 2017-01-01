Yurt ve Servis Olanakları

Yeditepe Üniversitesi, 26 Ağustos Yerleşimi içinde bulundurduğu 3.270 yatak kapasiteli kız ve öğrenci yurtları ile öğrencilere merkezi konumda yer alan kampüsünde yaşam olanağı sunuyor.



1 ve 2 kişilik odalardan oluşan yurtlarımızda banyo-tuvalet, mini buzdolabı, özel çalışma masası, sandalye, cam raflı kütüphane, aynalı gardırop ve yanmaz malzemeden yapılan diğer donanımlar yer alıyor.



İstanbul’da yaşan öğrenciler için ise Yeditepe Üniversitesi geniş çaplı bir servis hizmeti sunmaktadır. İstanbul’un bütün ilçelerinden (Çatalca, Silivri, Şile ve Sultanbeyli hariç) ücretli servis olanağının yanı sıra öğrencilerin kampüse ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hafta içi her gün Kozyatağı Metro İstasyonu-Yeditepe Üniversitesi arasında, Cuma ve Cumartesi günleri ise Kadıköy-Taksim-Yeditepe üniversitesi arasında ücretsiz servis hizmeti sunuluyor.